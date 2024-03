Trưởng nhóm TWICE Jihyo hẹn hò với 'Iron Man' Hàn Quốc, công ty phản hồi thế nào?

Khuya ngày 24/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Jihyo (TWICE) và vận động viên kiêm phát thanh viên Yun Sung Bin hẹn hò hơn 1 năm. Theo trang Sway, cặp đôi lần đầu gặp nhau qua một người quen, sau đó dần tìm hiểu và trở thành người yêu, có cùng sở thích là yêu thể thao. Jihyo và Yun Sung Bin còn là thành viên thường trực của chương trình I Live Alone phát sóng trên đài MBC.

Thông tin hẹn hò của Jihyo và Yun Sung Bin nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sáng ngày 25/3, công ty chủ quản cũng chính thức lên tiếng. Cả hai phía đều đưa ra chung một thông báo là: "Rất khó để xác nhận thông tin vì đây là vấn đề riêng tư. Mong mọi người thông cảm".

Trên các diễn đàn mạng, phần lớn khán giả đều chúc phúc cặp đôi. Đặc biệt là trong bối cảnh làng giải trí xứ Hàn xảy ra quá nhiều ồn ào tình cảm gần đây như "bộ ba" Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri hay Kim Soo Hyun và Kim Sae Ron.



Công ty chủ quản mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Jihyo sinh năm 1997, là giọng ca chính và trưởng nhóm của TWICE, hoạt động dưới trướng JYP Entertainment. TWICE ra mắt vào năm 2015, hiện là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop, sở hữu loạt bản hit đình đám như Cheer Up, TT, Knock Knock, Yes Or Yes,...