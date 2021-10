Trương Ngọc Ánh xuất hiện với gương mặt đơ cứng, lạ lẫm

Thậm chí từ khoá tìm kiếm tên nữ nghệ sĩ còn cao hơn cả giải bóng đá cúp C1 Châu Âu.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1976 đã có buổi livestream trên trang cá nhân, nhưng nhan sắc của cô khiến người ta chú ý. Cô trông như tăng cân khá rõ, khuôn mặt cũng xuất hiện nọng cằm và trông hơi sưng, không hề Vline.

Hay trước đó, trong những bức ảnh tụ tập ăn uống cùng vợ chồng Bình Minh và những người bạn thân thiết, nữ diễn viên mặc áo phông mix với quần jeans. Cư dân mạng phát hiện nữ diễn viên Hương Ga lộ gương mặt mũm mĩm và bắp tay to.

Một số người cho rằng do Trương Ngọc Ánh tăng cân hoặc do phẫu thuật thẩm mỹ nên nhan sắc khác lạ hơn trước. Nhưng cũng có người ý kiến, có thể là do góc chụp và quay nên khiến cô trở nên lạ lẫm.