Trương Ngọc Ánh mừng sinh nhật bên tình trẻ mà ngỡ đính hôn

Bạn trai cầm bánh sinh nhật cho Trương Ngọc Ánh thổi nến rồi cả 2 nhìn nhau cười tình tứ.



Trong khi bạn trai lịch lãm với set suit và sơ mi all-black thì Trương Ngọc Ánh lại trẻ trung và quyến rũ với váy trắng trễ vai có voan cùng kiểu tóc búi thấp kết hợp trang sức ngọc trai.