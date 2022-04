Trường mầm non mở cửa, cô giáo một đi không trở lại

Nhiều trường mầm non đăng thông báo tuyển giáo viên. (Ảnh minh hoạ: A.D)

Ngoài vấn đề về thu nhập, chị Trần Bích Thanh (39 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) chưa sẵn sàng đi làm trở lại do tâm lý. Trường học cũ chị từng gắn bó hơn 15 năm giải thể hồi tháng 10 năm ngoái. Toàn bộ cơ sở vật chất, hồ sơ học sinh được chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới. Chủ đầu tư mới tạo điều kiện cho giáo viên cũ có thể tiếp tục giảng dạy với mức lương tương đương trước đây 6,5 triệu đồng/tháng.

Những ngày này chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc, chủ cơ sở mầm non Hoa Sen (Nam Từ Liêm, Hà Nội) liên tục đăng tin tuyển giáo viên trong các hội nhóm trên Facebook với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng. Dù vậy, chị vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi hay liên hệ nào. Chị nhờ cả người thân cùng tìm kiếm, thậm chí tăng lương lên 10 triệu đồng/tháng, chấp nhận lãi ít hoặc hoà vốn để tuyển giáo viên. Đến nay chị chưa tìm được ai.

Trước đây, trường tổng cộng 12 lớp từ 3 đến 5 tuổi, gần 300 trẻ với 22 giáo viên, trung bình một lớp 2 giáo viên phụ trách. Đợt dịch đầu tiên năm 2020, trường cố gắng hỗ trợ giáo viên mỗi tháng 1 triệu đồng nhưng 4 người xin nghỉ, chuyển hướng sang công việc khác.

Liên tiếp các đợt dịch 2, 3 và 4, trường không đủ kinh phí để hỗ trợ lương như đợt đầu, các cô lần lượt xin nghỉ, người buôn bán online, người về quê xin việc, người lại đi làm công nhân xí nghiệp. Đến nay trường còn 8 giáo viên, gồm cả chị.

Khi tất cả các trường mầm non công lập mở cửa đón học sinh thì trường Mầm non Hoa Sen vẫn chưa thể hoạt động hết 100% công suất. Tạm thời chị Ngọc thông báo một số lớp mầm non 5 tuổi đi học trước, còn lớp 2 đến 4 tuổi tạm nghỉ. Để đảm bảo đủ số người đứng lớp, chị Ngọc xác định phải "xắn tay áo" hỗ trợ giáo viên, chờ đến khi tìm kiếm đủ người dạy.

Nhiều chủ trường chia sẻ, họ sẵn sàng chi trả mức lương cao hơn, thậm chí hạ yêu cầu, chỉ mong có nhân sự. Chị Trần Bảo Linh (Hà Đông, Hà Nội), chủ trường mầm non song ngữ Birght Star không thể tìm đủ giáo viên đứng lớp. Giáo viên không mặn mà với nghề như trước đây. Dù đăng tin tuyển dụng lên khắp các hội nhóm với mức lương, chế độ đãi ngộ hấp dẫn hơn nhiều lần so với trước nhưng 1 tuần nay, chị Linh vẫn chưa tìm được ai phù hợp.

Nghỉ dịch quá lâu các cô chuyển sang bán hàng online, nhân viên kế toán, thu ngân với thu nhập trung bình từ 8 đến 10 triệu/tháng. Trong khi mức lương giáo viên chỉ từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng, thời gian làm lại rất vất vả, từ 7h đến 17h30 và nghề nên các cô đa số không muốn quay lại với nghề, chị Linh nói.

Một khảo sát của Bộ GD&ĐT nhằm đánh giá thực trạng và nghiên cứu chính sách hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập cho thấy, 95,2% cơ sở mầm non tư thục không có doanh thu trong nhiều tháng (đa phần từ 6 tháng trở lên); 81,6% cơ sở không trả được lương cho giáo viên. Tại phiên giải trình với quốc hội về tổ chức dạy học trong bối cảnh COVID-19 vào cuối tháng 2/2022, bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, cho biết trên 500 trường mầm non tư thục phải giải thể do tác động của đại dịch. Nếu tính cả các nhóm lớp mầm non tư thục nhỏ lẻ, con số có thể lên tới hàng nghìn.

