Trường hợp nào có "siêu miễn dịch": Miễn dịch lai giúp tăng cường khả năng bảo vệ lâu dài, chống lại sự tái nhiễm Covid-19

Theo hai nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư tại New England trên Tạp chí Y học, vắc xin mRNA của Pfizer/BioNTech cung cấp thêm một lớp bảo vệ chống lại sự tái nhiễm cho những người đã bị nhiễm Covid-19 trước đó, cũng như tăng độ bền miễn dịch theo thời gian.



Các nghiên cứu cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về khái niệm miễn dịch lai: khi những người bị nhiễm bệnh trước đó, những người có "khả năng miễn dịch tự nhiên", sau đó sẽ có được miễn dịch do vắc xin.



Một trong hai nghiên cứu được thực hiện ở Israel, cho thấy trong số những người đã khỏi bệnh Covid-19, tình trạng tái nhiễm ở những người không tiêm vắc xin phổ biến hơn gấp 4 lần so với những người sau lần nhiễm bệnh đầu tiên.