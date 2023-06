Trường học mở kênh nội dung số, đập tan định kiến ‘trẻ con thì biết cái gì’

Kênh nội dung số W (We Are The World) ra đời hướng tới mục tiêu xây dựng kênh giải trí - giáo dục đa phương tiện đáng tin cậy. Tại đây học sinh được tiếp nhận thông tin qua bộ lọc chuẩn xác, có cơ hội tham gia vào các chương trình với vai trò là nhà sản xuất, biên tập nội dung. Đồng thời các em được thể hiện và nói lên tiếng nói của chính mình.

Dự án W là kênh Giải trí - Giáo dục đa phương tiện đầu tiên của trẻ em.

Dự án này do hệ thống The Dewey School chủ trì tổ chức với vai trò cố vấn của nhà báo, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng. Chương trình kỳ vọng là nơi để trẻ em tự do nói lên tiếng nói của mình, thoải mái bày tỏ quan điểm, cách nhìn nhận về vạn vật xung quanh, thông qua các sản phẩm do chính các em thực hiện trên kênh We are the World.