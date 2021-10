Trương Hằng bị xử phạt 114 tỷ đồng khi giúp Trịnh Sảng trốn thuế

Sau vụ tai tiếng, cả Trịnh Sảng và Trương Hằng đều bị weibo "cấm ngôn". Trong khi bạn trai cũ giữ im lặng, nữ diễn viên liên tiếp có nhiều động thái trên mạng xã hội. Cô kể về hoàn cảnh sống khổ sở, chi tiêu tằn tiện vì nợ nần. Trịnh Sảng còn gửi lời xin lỗi đến cơ quan quản lý, khán giả và mong có cơ hội được trở lại hoạt động để chuộc lỗi lầm. Thế nhưng dư luận hầu hết đều quay lưng với cô.

Clip Trương Hằng - Trịnh Sảng tham gia show truyền hình

Thúy Ngọc