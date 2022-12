Trường Giang, con trai Hoài Linh mừng Ngô Kiến Huy ra MV

Trường Giang bị lôi cuốn bởi MV của Ngô Kiến Huy, ấn tượng đặc biệt với cảnh quay cặp tình nhân từ trên cao.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Trường Giang, con trai Hoài Linh trong sự kiện Ngô Kiến Huy.

N.Đ.T

Theo Vietnamnet