Trường Giang 'chơi dơ' ngang ngửa BB Trần tại 'Running Man'

Phản bội xong Trường Giang đổ cho... thời thế.



"Bé Bỉnh" cười nhưng trong lòng có chắc vui?

Your browser does not support the video tag.

Pha "chơi dơ" khó đỡ của anh cả Trường Giang.

Cuối tập 3 là một số trò chơi của tập mới, với khách mời là Min. Cùng chờ đợi những màn giao đấu hấp dẫn giữa các đội, cùng cuộc đua xé bảng tên gay cấn sẽ có trong tập 4.

Lee