Trường Giang chiều Nhã Phương bắt trend đến mức 'mặt mày thâm tím'

Trào lưu "Made You Look" (tạm dịch: làm cho bạn chú ý) được lấy cảm hứng từ chính lời bài hát Made You Look (của nữ ca sĩ Meghan Trainor) với những "make-up look" (lối trang điểm) lấy cảm hứng từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Theo đó, những thương hiệu này đã được các các bạn trẻ "hiện thực hóa" ngay trên chính khuôn mặt mình.

Những ngày gần đây, khắp mạng xã hội đặc biệt là TikTok, một số người trẻ đã thực hiện trào lưu "Made You Look" với những video thu hút từ hàng trăm đến hàng triệu lượt xem.

Clip biến hình Made You Look của Trường Giang - Nhã Phương



2 vợ chồng khởi động với màn lên đồ đôi với áo thun trắng ăn ý.