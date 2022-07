Trương Gia Hân lộ clip nóng do chat sex?

Trương Gia Hân sinh năm 1996. Cô vào ngành giải trí từ năm 2014 sau khi bỏ công việc tiếp viên hàng không. Trương Gia Hân ra mắt với vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp từng diễn xuất trong phim IT Dog, You Are The One.

(Theo Zing)