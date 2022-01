Trương Đình xuất hiện, xin lỗi khán giả sau khi bị tố bán hàng đa cấp

Cuối tháng 12, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao với thông tin Trương Đình bị đóng băng khối tài sản 94 triệu USD. Phía cơ quan chức năng cho biết vợ chồng nữ diễn viên bị cáo buộc kinh doanh đa cấp. Hiện Cục Quản lý thị trường phối hợp với công an điều tra làm rõ vụ việc.

Thúy Ngọc