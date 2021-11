Trường Đại học An ninh Nhân dân khai giảng và kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc (bìa trái) tham dự lễ khai giảng và kỉ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Đại học An ninh Nhân dân

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc - Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh Nhân dân cho biết: Năm học 2020 -2021 là năm nhiều khó khăn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực và quyết tâm Nhà trường đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an;

11 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 2 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua Chính phủ và Cờ thi đua Bộ Công an; 5 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân”; 59 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ Thi đua cơ sở”.