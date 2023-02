Trưởng Công an phường nghi tự tử tại trụ sở đơn vị

Sáng 27/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An - cho hay, khoảng 4h sáng nay, lực lượng trực tại Công an phường phát hiện ông N.H.A. - Trưởng Công an phường - chết trong tư thế treo cổ tại trụ sở Công an phường.