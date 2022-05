Trưởng công an phường bị "con nghiện" tấn công gãy tay

Ngày 30/5, Đại tá Hồ Văn Tứ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - đã đến thăm, động viên Trung tá Nguyễn Sỹ Hải - Trưởng Công an phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An - hiện đang điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tá Nguyễn Sỹ Hải bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.