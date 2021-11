Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm “Báo Sạch”dưới góc nhìn an ninh

Nói về mức độ ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tâm lý công chúng do những bài viết của các đối tượng trên thực hiện, Đại tá Nguyễn Tuấn Việt khẳng định: Các bài viết kèm một số hình ảnh lồng ghép, minh họa, đăng, phát tán trên trang Fanpage “Báo sạch” và group “Làm báo sạch” là sai quy định pháp luật, tạo diễn đàn cho nhiều lời bình luận chủ quan, tiêu cực, một chiều của nhiều đối tượng trong mỗi bài viết. Ngoài ra còn thể hiện rõ nội dung nhằm xuyên tạc, chống, phá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, chính quyền các địa phương. Những hành vi của các đối tượng này đã làm suy giảm lòng tin của một số bộ phận người dân; làm mất đi uy tín, ảnh hưởng về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhân dân.

Theo kết luận từ cơ quan điều tra, các bài viết và clip do đối tượng này thực hiện có tư tưởng mang tính phản động, đi sâu khai thác những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích đất nước; xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, nhân dân. Nhiều bài viết quy chụp, suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức.

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Việt, tất cả các thông tin mà các đối tượng đưa lên mạng đều thiếu tính khách quan, tiêu cực, phiến diện, thiếu tính xây dựng, đóng góp; phủ nhận hết mọi kết quả trong công việc quản lý có liên quan của các cơ quan chức năng, Nhà nước. Các thông tin trong những bài viết của Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm có nội dung mang tính chủ quan, một chiều, thiếu cơ sở với mục đích nói xấu, xuyên tạc, phỉ báng một số cơ quan chức năng mà thực chất là nói đến cả bộ máy Nhà nước, cả hệ thống chính quyền nhân dân.

Điều này gây mâu thuẫn, chia rẽ, hoang mang trong dư luận xã hội; từng bước tác động tâm lý, lôi kéo nhiều người dân, kẻ xấu, các thế lực thù địch gây mất ổn định về an ninh, trật tự công cộng xã hội, hướng tới kích động, xúi giục, kêu gọi nhiều người cùng tổ chức biểu tình, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây phương hại đến an ninh quốc gia, an toàn chế độ.

Các bị can đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng những thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật lên mạng xã hội làm cho một bộ phận công chúng đã hiểu sai sự thật, tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực, kích động. Thậm chí còn lôi kéo một bộ phận người dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hành vi mà các bị can thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, quản lý nhà nước tại các địa phương; gây hoang mang, nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin trong nhân dân, tạo ra sự bất ổn trong xã hội dẫn đến làm mất đi sự tin tưởng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đối với Nhà nước, chính quyền các cấp trong việc quản lý các mặt đời sống xã hội, trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tại phiên toà, bị cáo Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm đã thừa nhận các hành vi phạm pháp luật của mình. Bị cáo Trương Châu Hữu Danh đã gửi lời xin lỗi đến những cá nhân, cơ quan tổ chức mà bị cáo đã xâm phạm. Các bị cáo còn lại cũng ăn năn hối hận vì hành vi của mình. Bản án với các mức án như trên thể hiện sự khoan hồng đối với các thành viên nhóm “Báo sạch”.

KHÁNH HUYỀN