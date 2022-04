Trường bị tố 'ép' học sinh bỏ thi tốt nghiệp THPT: Kết quả xác minh ban đầu

Trường THPT Tự Lập (Mê Linh, Hà Nội).

Trưởng phòng GD&ĐT Mê Linh cũng thông tin, việc nhà trường cho học sinh kiểm tra học kỳ hình thức 1-1 (một học sinh và một giám thị) do trong thời gian học trực tuyến, điểm kiểm tra của em này cao bất thường so với lực học, ngang với học sinh khá của lớp. Do đó, trường yêu cầu giáo viên cho học sinh làm lại bài kiểm tra.