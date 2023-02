Trưởng BGK Miss Charm lên tiếng hình ảnh 'dùng điện thoại'

Ví dụ như chính tôi là người giữ kết quả và tôi phải viết tay, chứ không đưa cho một ai đánh máy để tránh rò rỉ kịch bản. Và đó là lý do tôi dùng điện thoại, để khi đến sát nút đấy mới nhắn tin cho ê-kíp.

Tôi dùng điện thoại nhưng kết quả được kiểm soát. Các bạn có thể thấy, tất cả tờ giấy của tôi phải được viết bằng tay hết để đảm bảo sự bí mật".

Your browser does not support the video tag.

Clip: Trưởng BGK Miss Charm lên tiếng về hình ảnh sử dụng điện thoại trên sóng trực tiếp.

Đức Chánh

Theo Vietnamnet