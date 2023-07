Trưởng ban Nội chính Trung ương thăm hỏi các gia đình liệt sỹ tại Đắk Lắk

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đến từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ để thắp nén nhang tri ân, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn, sự cống hiến của các anh hùng liệt sĩ cho tự do của đất nước hôm nay.

Sau lễ dâng hương, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 6 gia đình liệt sĩ hy sinh trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk vào rạng sáng 11/6 vừa qua.

Đó là Thiếu tá Hoàng Trung (cán bộ Công an xã Ea Ktur); Đại úy Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur), Thiếu tá Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); Đại úy Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu); liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur) và liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng (Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu).

Tại gia đình các liệt sĩ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng Đoàn công tác đã thắp nén nhang tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ của các cán bộ, chiến sĩ và chia sẻ sâu sắc nỗi mất mát với gia đình các liệt sĩ. Sự hy sinh của các liệt sĩ mãi được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và biết ơn.