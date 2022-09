Trưởng Ban an toàn thực phẩm: 'Rau VietGAP rởm vào siêu thị là việc đang rất nhạy cảm'

Việc ‘đội lốt’ VietGAP là sai, song tất cả cần chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm của cơ quan chức năng. Do đó, chưa nên vội lập luận rau không an toàn vào siêu thị, bởi nếu vậy thì rau phân phối tại các chợ chất lượng sẽ ra sao? Người dân đang ăn thực phẩm không an toàn hay sao, bà Lan lưu ý.

Dẫu sao, nếu so sánh với các chợ truyền thống, chợ vỉa hè, hàng trong siêu thị vẫn cho người tiêu dùng cảm giác an tâm hơn trong mua sắm bởi việc quản lý an toàn thực phẩm dễ hơn so với chợ. Đơn cử, đối với TP.HCM, thời gian qua, kết quả lấy mẫu kiểm nghiệm riêng các mặt hàng thực phẩm VietGAP (sạch từ trang trại tới bàn ăn) thì tỷ lệ đạt ở nguồn cuối (người tiêu dùng) ở mức 97%.