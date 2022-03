Trương Bá Chi và Cảnh Điềm đọ sắc, ai chiếm spotlight?

Your browser does not support the video tag.

Khung cảnh đẹp như mơ khi 2 mỹ nhân sánh bước

Được biết, những hình ảnh được cắt ra từ bộ phim Repeat I Love You vào năm 2012. Khi đó, Trương Bá Chi và Cảnh Điềm cùng hợp tác với nam tài tử điển trai xứ Hàn Kwon Sang Woo.

Đây được cho là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Cảnh Điềm, trong khi đó Trương Bá Chi đã sinh 2 con, phong độ có phần giảm sút.