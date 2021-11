Trước sức nóng của 'Squid game', 'Alice in Borderland' đang rục rịch quay phần 2

Alice in Borderland tuy không nổi tiếng bằng Squid game nhưng do cùng một 'lò' từ Netflix nên bộ phim tạo ra những sức hút riêng biệt và trở thành phim sinh tồn nổi tiếng nhất 2020. Thậm chí, có nhiều nhà phê bình và khán giả đánh giá, Alice in Borderland còn hay hơn Squid game và lý do mà series Hàn Quốc nổi tiếng đến thế chỉ là do văn hóa Hallyu đã quá mạnh và lan tỏa ra thế giới từ lâu.

Đêm qua, các fan vô cùng nôn nóng khi hình ảnh 2 diễn viên chính của Alice in Borderland Yamazaki Kento và Tsuchiya Tao được lan truyền trên mạng, có vẻ hai người đang ở bối cảnh của phần 2. Vẻ mặt của cả hai vô cùng hào hứng và phấn khích dù hình như đã trải qua một ngày quay phim căng thẳng.