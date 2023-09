Trước ồn ào hiện tại, Hoàng Thuỳ Linh nói Đức Phúc: 'Trứng mà đòi khôn hơn vịt'

Hoàng Thùy Linh vừa buổi công bố liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, giọng ca See tình lại đang gây ra tranh cãi khi có những câu trả lời lan man, không đúng trọng tâm, thậm chí còn bị coi là có phần ngạo mạn.

Giữa những ồn ào, cư dân mạng tiếp tục "đào lại" phát ngôn gây tranh cãi cách đây 5 năm của Hoàng Thùy Linh, có liên quan đến Đức Phúc.

Năm 2018, khi cùng ngồi vị trí ghế nóng chương trình Dự án số 1 - The Debut, Hoàng Thùy Linh và Đức Phúc đã có những tranh luận khá gay gắt.