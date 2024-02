Trước nhà có 3 thứ càng to càng dễ trôi mất tài lộc, gia chủ cần khắc phục ngay

Tuy nhiên, cây trước nhà không nên quá to. Xét về tính thực tế, cây trước nhà quá cao, quá to sẽ che khuất tầm nhìn, gây cản trở ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, đồng thời cản gió. Trồng cây to sẽ chiếm diện tích, làm hẹp lối vào của ngôi nhà. Nếu cây được trồng quá gần nhà, rễ cây có thể gây hư hỏng móng nhà.

Xét về mặt phong thủy, người ta tin rằng cây có rễ sâu thường mang âm khí mạnh, gây hiện tượng vượng âm trong nhà.

Một khi mất cân bằng âm dương sẽ ảnh hưởng không tốt đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là về mặt sức khỏe và tài lộc.

Do đó, cần cân nhắc về vị trí và kích thước khi trồng cây trước nhà để tránh những tác động tiêu cực từ phong thủy nhà ở, đảm bảo sự cân bằng và lưu thông của năng lượng trong không gian sống. Nếu cây quá to, gia chủ nên cân nhắc chặt đi.