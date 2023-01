Trước khi tổ chức hôn lễ, bạn thân gửi cho tôi 100 triệu, sau khi xem tin nhắn tôi quyết định phải cưới thật nhanh

Cách đây ít lâu, bố tôi bỗng bị ốm, tôi phải xin nghỉ về nhà chăm sóc ông. Thời gian này, tôi và chồng tương lai không gặp nhau. Cuối tuần anh cũng lấy lý do bận công việc không về thăm tôi được. Suốt mấy tuần chúng tôi không hề gặp được nhau.

Sau đó, tôi gọi điện cho bạn trai, anh thừa nhận có chuyện đó nhưng là do bị dụ dỗ trong lúc say chứ trong lòng không hề yêu cô ta. Tôi cũng thấy những lời bạn trai nói là thật, chắc chắn là do bạn thân tôi cố tình giăng bẫy anh.

Tôi quyết định tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định, tôi không thể nhường chồng cho một người vô ơn bội nghĩa như bạn thân. Tôi chấp nhận việc anh bị "say nắng" một lần như vậy, vì lỗi cũng không phải do anh chủ đích làm. Tôi làm như thế có đúng không, hãy cho tôi lời khuyên?

(Xin giấu tên)

Theo Vietnamnet