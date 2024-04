Trước khi lấy David Beckham, Victoria từng đính hôn với anh thợ điện

Năm 1994, Mark Wood đã cầu hôn Victoria, khi ấy, cô 20 tuổi và đã nhận lời. Nhưng 2 năm sau, họ chia tay. Nhìn lại chuyện cũ, Victoria chỉ chia sẻ ngắn gọn: "Vì một số lý do mà chúng tôi đính hôn với nhau. Anh ấy là một kỹ sư điện. Tôi nghĩ chính việc anh ấy sống trong ngôi nhà của gia đình chúng tôi đã khiến tôi có quyết định như vậy".

Sau cuộc tình với Mark Wood, Victoria dồn tâm sức cho hoạt động ca hát cùng nhóm Spice Girls. Cơ duyên đã đưa cô tới với chồng tương lai - danh thủ David Beckham.

Lần đầu tiên David Beckham biết tới Victoria là khi chiêm ngưỡng cô mặc bộ đồ "catsuit" màu đen ôm sát đầy gợi cảm xuất hiện trong MV Say You'll Be There của nhóm nhạc nữ Spice Girls. Ngay khoảnh khắc đó, David đã cảm thấy mình yêu thích Victoria, dù họ chưa từng gặp gỡ.

David từng tiết lộ: "Có một lần, khi tôi đang ngồi với Gary Neville (đồng đội một thời của David ở câu lạc bộ Manchester United), MV của nhóm Spice Girls xuất hiện trên tivi, tôi quay sang nói với Gary rằng: "Tớ thích cô ca sĩ mặc bộ đồ catsuit màu đen ôm sát kia".