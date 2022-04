Trước khi cưới chồng, Minh Hằng than thở 'mọi thứ đang quá tải'

Trong teaser dự án mới bí ẩn, Minh Hằng cho thấy một hình tượng mới, đằm thắm và quyến rũ hơn trước. Giữa khung cảnh trời đêm Sài thành lãng mạn, nữ ca sĩ tỏa sáng với nhan sắc rạng rỡ và cuốn hút.

Theo sao phim Bẫy Ngọt Ngào, dự án này là một món quà nhỏ mà cô dành cho fan trước khi trở thành “vợ người ta”. Minh Hằng bày tỏ lý do phát hành sản phẩm tinh thần mới vào lúc này: “Tôi cảm thấy đây đúng thời điểm và tôi cần phải làm gì đó, nói gì đó với khán giả của mình”.