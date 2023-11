Trước khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ngân hàng SCB đoạt 72 giải thưởng 'tốt nhất'

Các giải thưởng trao cho SCB năm 2022, năm gần nhất ngân hàng công bố, có những giải thưởng do các tổ chức quốc tế trao tặng gồm: Giải thưởng Dịch vụ thẻ tín dụng được yêu thích tại Việt Nam 2022 (Vietnam’s Favourite Credit Card 2022) do Tạp chí International Business (IBM) trao; Giải thưởng Ngân hàng ngoại hối tốt nhất Việt Nam 2022 do Tạp chí International Finance trao; Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2022 do Tạp chí World Finance trao; Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 2021 do Enterprise Asia trao.

Ba trong số những danh hiệu SCB nhận được trong năm 2022.

Năm 2021, SCB nhận 8 giải thưởng các loại, trong đó có 3 giải thưởng quốc tế “danh giá” cùng lúc được trao gồm: Giải “Công nghệ ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Banking Technology Vietnam 2021) do Tạp chí The European trao; Giải “Ngân hàng vì trách nhiệm cộng đồng tốt nhất Việt Nam 2021” (Best CSR Bank Vietnam 2021) do Tạp chí International Business (IBM) trao; và Giải Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Commercial Bank Vietnam 2021) từ Tạp chí World Finance trao.

“Những giải thưởng trên đã công nhận SCB là một trong số các ngân hàng tiên phong trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam bằng việc tạo sự khác biệt trong chiến lược phát triển. Bên cạnh các sản phẩm đa tiện ích, phù hợp với nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng, SCB luôn chú trọng cung cấp dịch vụ với chất lượng vượt trội và đầu tư công nghệ ngân hàng hiện đại” - trích thông cáo của ngân hàng khi “khoe” 3 giải thưởng trên.