Trước giờ mở bán iPhone 16 series: "Người hồ hởi, kẻ dửng dưng"

Đó là ghi nhận được từ những con số đặt hàng iPhone 16 series khi mà vào lúc 0h ngày 27/9, thị trường Việt Nam sẽ chính thức mở bán dòng sản phẩm này đến với đông đảo người dùng toàn quốc. Theo Thế Giới Di Động, đến chiều 26/9, hệ thống đã tiếp nhận hơn 61.000 lượt đăng ký mua iPhone 16 series. Trong con số này, có hơn 20.000 khách hàng đã đặt cọc để sở hữu iPhone 16 series sớm nhất. Về thống kê phiên bản, iPhone 16 series màu Titan sa mạc loại 256GB và 512GB đang được hút hàng khi được dự đoán trước đó cho ngày ra mắt toàn cầu của Apple.



Với hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT, con số đăng ký hiện cũng đã hơn 50.000, bao gồm đã đơn hàng đã cọc. Về phiên bản, iPhone 16 Pro Max tiếp tục được người dùng ưa chuộng khi chiếm đến 70% tỷ lệ. Cũng như Thế Giới Di Động, màu titan sa mạc cũng được tín đồ nhà táo chọn mua khi tin tưởng đồng hành cùng hệ thống này. iPhone 16 series sẽ được giao đến người tiêu dùng Việt Nam từ 0h ngày 27/9. Ảnh minh họa: Internet. Với CellphoneS, đến cuối ngày 26/9, hệ thống chốt đơn với hơn 7.000 đơn hàng iPhone 16 series từ khách hàng. Cùng với đó, phiên bản iPhone 16 Pro Max tiếp tục hút hàng với hơn 90% đơn hàng dự kiến, riêng màu titan sa mạc “hết ngay sau khi mở cọc online 15 phút".



Đáng lưu ý, cả Thế Giới Di Động, FPT Shop cùng CellphoneS cũng đã tổ chức ngay đêm trả hàng iPhone 16 series theo đúng với thỏa thuận Apple khi từ 0h ngày 27/9.



Trong khi các số liệu được cung cấp theo từng đơn hàng cọc lẫn lịch trình giao iPhone 16 series đến khách hàng thì cũng có chuỗi bán lẻ "im lìm" trước cơn bão lớn khi chỉ thể hiện số lượng đăng ký, thậm chí có chuỗi còn không có ngày giao hàng cụ thể.



Theo đó, hệ thống 24hStore dù không công bố số lượng đặt hàng cụ thể nhưng trên Facebook, lịch mở bán với loạt minigame quà tặng cũng được chuỗi mở bán tại Quận 1, TP.HCM để tri ân khách hàng VIP đã tin tưởng thương hiệu cho đợt mua iPhone 16 series lần này. Thị trường Việt Nam năm nay được bán iPhone 16 series chỉ sau 1 tuần so với thị trường khác. Ảnh minh họa: Internet. Hệ thống Minh Tuấn Mobile cho biết đã nhận khoảng 16.000 lượt đăng ký mua với hơn 70% người dùng chọn mua iPhone 16 Pro Max phiên bản 256GB. Trên Facebook Minh Tuấn Hàng Xanh cũng cho biết sẽ mở bán và trả hàng iPhone 16 series tại 3 điểm trong hệ thống chi nhánh vào rạng sáng 27/9.



Riêng Di Động Việt, thông tin hồ nghi về việc nhà phân phối này bị "Apple phạt vì vi phạm quy định bán hàng" cũng được cộng đồng mạng đăng tải trước đó, cho thấy iPhone 16 series sẽ khó đến tay người dùng vào 0h ngày 27/9.



Cùng với đó, thay vì lịch mở bán iPhone 16 series như mọi năm theo đúng lịch được Apple đưa ra, hệ thống chỉ thông tin về Trade in (hình thức thu cũ đổi mới) dành cho iPhone 2024. Hiện trên trang web của Di Động Việt, thông tin về việc bán hàng, cũng như giao hàng iPhone 16 series đều không khả dụng cho người dùng khi tìm mua và chỉ hiển thị dòng thông báo Đăng ký sở hữu.