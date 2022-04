Trước cuộc gặp phái đoàn Mỹ, Thủ tướng Solomon nói quan hệ ngoại giao với Trung Quốc dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng

Các bình luận được đưa ra chỉ vài giờ trước cuộc họp dự kiến tại Honiara giữa Thủ tướng Sogavare và hai nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Mỹ là Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink.

Nhà ngoại giao Trung Quốc nói: “Tôi thực sự hy vọng chủ quyền và lợi ích an ninh của quần đảo Solomon và Trung Quốc sẽ được tôn trọng một cách hợp lý. Khu vực Thái Bình Dương nên trở thành một khu vực cho hợp tác quốc tế, chứ không phải cạnh tranh địa chính trị”.

Trước đó, phái đoàn Mỹ đã đến Fiji và Papua New Guinea và thảo luận về thỏa thuận an ninh Trung Quốc-Solomon trong hai ngày qua.

Tại Solomon, phái đoàn của Mỹ cũng sẽ thảo luận về "kế hoạch mở Đại sứ quán Mỹ tại Honiara".

Hồi tháng 1 vừa qua, ông Campbell dự đoán, Thái Bình Dương là khu vực nhiều khả năng sẽ có “bất ngờ chiến lược”, đó có thể là một căn cứ hoặc một thỏa thuận an ninh và Mỹ cùng các đồng minh như Australia, New Zealand, Nhật Bản và Pháp cần tăng cường can dự trong khu vực.