Trước ca sĩ Hồ Ngọc Hà, những sao Việt nào từng bị mất trộm tài sản?

Theo lời Ngọc Trinh, buổi tối lúc xảy ra vụ việc cô đang ngủ thì nhận thấy có người vào phòng. Nữ ngoài mẫu này bình tĩnh giả vờ đang say giấc để đảm bảo an toàn cho mình. Sau khi biết kẻ trộm rời đi, Ngọc Trinh mới tá hỏa hô hoán, đồng thời chạy ra ngoài gọi trợ lý và thông báo đến bảo vệ ở khu vực.

Kiểm tra số tài sản bị mất, Ngọc Trinh cho biết bị mất trộm hơn 10 chiếc đồng hồ giá trị.

Hình ảnh trích xuất từ Camera an ninh nhà Ngọc Trinh.



Được biết, Ngọc Trinh sống trong căn biệt thự rộng lớn tại TP Thủ Đức. Sau khi xảy ra vụ việc, Ngọc Trinh tăng cường lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt.

Sáng 30/3, Ngọc Trinh trình báo vụ việc với Công an TP Thủ Đức (TPHCM). Do số tài sản mất có giá trị lớn, Công an TP Thủ Đức đã chuyển hồ sơ và phối hợp với Công an TPHCM để xác minh.

Trộm đột nhập biệt thự của ca sĩ Minh Hằng

Vào tháng 12/2015, căn biệt thự triệu đô trên đường Bùi Tá Hán, quận 2 (nay là TP Thủ Đức) của ca sĩ Minh Hằng bị trộm đột nhập, lấy mất tài sản trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ đang ở Nhật làm đại sứ cho một nhãn hàng.

Theo đó, khuya 25/12/2015, người nhà ca sĩ Minh Hằng đi công việc về thì phát hiện căn biệt thự 3 tầng lầu của gia đình bị trộm đột nhập. Kiểm tra, chiếc két sắt để tại phòng ngủ, trong có để nhiều tài sản có giá trị đã bị trộm cạy bung nằm lăn lóc giữa nhà.