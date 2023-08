Trước 2 đêm diễn hơn 60.000 khán giả ở sân Mỹ Đình, BlackPink kiếm tiền thế nào?

Your browser does not support the video tag.

BlackPink biểu diễn "See tình" trước 30.000 khán giả.

Những buổi hòa nhạc hái ra tiền

BlackPink bắt đầu những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2018, trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Bốn cô gái nhà YG bán được 472.183 vé và thu về 56,75 triệu USD. Lúc đó, giá vé trung bình là 120 USD (USD). Đến chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai mang tên World Tour, giá vé trung bình tăng gấp đôi lên khoảng 214 USD.

Cuối tháng 4, Touring Data, công ty tổng hợp dữ liệu về các chuyến lưu diễn của Mỹ, công bố BlackPink là nhóm nhạc nữ có doanh thu cao nhất thế giới. Nhóm nhạc nữ kiếm được 78,44 triệu USD từ 3.666.248 người tham dự buổi hòa nhạc trong 26 buổi biểu diễn khắp nước Mỹ. Con số này vượt qua doanh thu của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Spice Girls.

Tháng 11/2022, BlackPink biểu diễn hai ngày liên tiếp tại Prudential Center, New York. Họ kiếm được tổng cộng 32 triệu USD chỉ sau một đêm và trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu cao nhất tại Mỹ.



BlackPink kiếm tiền khủng từ các buổi hòa nhạc, gần nhất là tại Hà Nội.