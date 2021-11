Trung úy công an lao xuống sông cứu nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Your browser does not support the audio element.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Tây Ninh đang xem xét khen thưởng trường hợp chiến sĩ công an nhân dân có hành động cứu người gặp nạn. Chiến sĩ dũng cảm cứu người là Trung úy Lưu Trần Chánh Trực (cán bộ Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 17/11, Trung úy Lưu Trần Chánh Trực đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bắt giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu trên sông Vàm Cỏ Đông.