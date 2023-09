Trung úy bị đâm khi làm nhiệm vụ: Giám đốc Công an Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin

Trả lời VTC News, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ngày 16/9, Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Trung úy Đỗ Hồng Ngọc (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Vũng Tàu) bị thương khi thi hành nhiệm vụ, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Hình ảnh Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thăm hỏi, động viên Trung úy Đỗ Hồng Ngọc. (Ảnh: CACC)