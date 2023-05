Trung tướng Tô Ân Xô: Phấn đấu kết thúc điều tra vụ Việt Á trong quý 2/2023

Chiều 5/5 tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4, trả lời báo chí về tiến độ điều tra vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra trong quý 1/2023. Tuy nhiên do sự phức tạp của vụ án, nhiều vụ án liên quan đang phải tiến hành đồng thời nên Bộ Công an đã xin Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gia hạn điều tra.

"Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc và có kết luận điều tra vụ án Việt Á trong quý 2/2023", Trung tướng Tô Ân Xô nói.