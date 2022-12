Trung tướng Tô Ân Xô nói rõ về chủ trương xử lý cán bộ "dính" đến vụ Việt Á

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 1/12, báo giới đề cập đến "đại án" Việt Á và đề nghị Bộ Công an cho biết quan điểm, chủ trương xử lý các cán bộ sai phạm liên quan; đề nghị cung cấp thông tin cụ thể về tiến độ điều tra vụ án Việt Á và trong thời gian tới có tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này nữa không?

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an cung cấp thông tin liên quan vụ Việt Á tại cuộc họp báo (Ảnh: Thành Trung).

Thông tin tại cuộc họp, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết đây là vụ án rất phức tạp, gây rất nhiều bức xúc trong công luận và được dư luận, nhân dân quan tâm theo dõi; nhiều bị can trong vụ án là cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ cao cấp đã bị xử lý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 29 bị can, trong đó có 2/3 là đảng viên (chưa tính số lượng bị can do Công an các địa phương khởi tố). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng áp dụng các biện pháp ngăn chặn, kê biên tài sản và tạm giữ số tiền được các bị can tự giác trả lại, nộp cho cơ quan điều tra với tổng số tiền là 1.700 tỷ đồng.