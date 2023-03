Trung tướng Tô Ân Xô: Mong người dân thông cảm khi gặp trục trặc xác nhận cư trú

Trả lời về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, trong những ngày qua Thủ tướng, Phó thủ tướng cùng Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã đề cập vấn đề này và nêu nhiều giải pháp.

Người phát ngôn Bộ Công an thông tin, theo báo cáo từ các địa phương, 2 ngày trở lại đây (2 - 3/3), cơ bản không còn tình trạng người dân phàn nàn việc cơ quan chức năng đòi giấy xác nhận cư trú.

"Chúng ta có khoảng 100 triệu dân, mỗi ngày có tới vài trăm nghìn giao dịch hoặc hơn, chắc chắn trong số đó có trục trặc, vận hành chưa thuần thục. Do đó, rất mong người dân thông cảm. Số người dân làm dịch vụ công bị phiền hà có tỷ lệ rất nhỏ so với tổng số lượng giao dịch. Bộ Công an đã có nhiều biện pháp nhắc nhở và có những giải pháp nghiêm khắc", Trung tướng Tô Ân Xô nói.