Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc nói về cán bộ 'không biết sợ' trong vụ Việt Á

Ngày 30/6, phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết 10 năm về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (2012-2022), Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động phát hiện, xử lý nhiều cán bộ vi phạm, kể cả cán bộ cấp cao theo đúng tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", đã xử lý kỷ luật Đảng, chính quyền trên 500 người, trong đó có 86 người về trách nhiệm người đứng đầu.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng công an đã có hàng nghìn báo cáo lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kiến nghị các ngành khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội. Từ đó, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tham mưu xử lý các "nhóm lợi ích", "sở hữu chéo", xử lý các ngân hàng yếu kém, góp phần ổn định an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ giai đoạn 2012-2015.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an.

Lực lượng công an cũng đã tham mưu thực hiện tốt hơn công tác quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn, đấu thầu, đấu giá tại các doanh nghiệp nhà nước; hoạt động của thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ kinh tế, đưa giá trị xuất khẩu, giá trị một số mặt hàng quay về giá trị thực.