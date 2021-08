Trung tâm hồi sức COVID-19 tại Long An có 35 bệnh nhân nặng đang được điều trị tích cực

Ghi nhận đến hết ngày 20/8, tỉnh Long An có gần 17.500 ca mắc COVID-19. Để kiểm soát, dịch bệnh, cùng với tỉnh Long An, lực lượng y tế địa phương, sự vào cuộc tích cực của các y bác sĩ hỗ trợ từ các địa phương khác, Long An quyết tâm khống chế đẩy lùi dịch bệnh.

