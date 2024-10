Trung tâm dữ liệu quốc gia là một đơn vị mới thuộc Bộ Công an?

Dự thảo Luật Dữ liệu quy định việc thành lập Trung tâm dữ liệu quốc gia do Chính phủ quyết định, đây sẽ là một đơn vị mới thuộc Bộ Công an. Chiều 22/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình Quốc hội về dự án Luật Dữ liệu. Dự thảo luật dành riêng một chương quy định về xây dựng và phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia. Theo dự thảo luật, các thành phần công nghệ thông tin chính của Trung tâm dữ liệu quốc gia gồm nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu; cơ sở hạ tầng điện toán đám mây; cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý; cổng dịch vụ công quốc gia; hệ thống, phần mềm quản lý, khai thác, cung cấp dịch vụ dữ liệu, cổng dữ liệu mở, cổng dịch vụ dữ liệu có thu phí. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày dự án Luật Dữ liệu (Ảnh: Phạm Thắng). Dự thảo luật cũng quy định việc thành lập Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ do Chính phủ quyết định theo thẩm quyền và đây sẽ là một đơn vị mới thuộc Bộ Công an. Báo cáo thẩm tra dự án luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến cho rằng đây là dự án luật hết sức quan trọng, cần thiết, cấp bách để đảm bảo công tác chuyển đổi số quốc gia... nên cần xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp. Cơ quan thẩm tra cơ bản nhất trí với quy định về Trung tâm dữ liệu quốc gia. Việc này sẽ giúp Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực hạ tầng, công nghệ; giải quyết vấn đề hạn chế của các hệ thống thông tin, việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; tăng cường hiệu quả, tính minh bạch trong quản lý nhà nước; tiết kiệm nguồn lực đầu tư… Tuy nhiên, theo cơ quan thẩm tra, có ý kiến đề nghị rà soát, làm rõ hơn về mô hình tổ chức, chức năng, quyền, nghĩa vụ, tiến độ, hiệu quả của việc triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia. Đáng chú ý, việc tập trung khối lượng lớn thông tin dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia bên cạnh những ưu điểm cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong việc lộ lọt, mất an ninh, an toàn thông tin. Vì thế, có ý kiến đề nghị làm rõ thêm các phương án ứng phó, giải quyết những vấn đề có thể phát sinh. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Lê Tấn Tới trình bày thẩm tra (Ảnh: Phạm Thắng). Một số ý kiến khác cho rằng thực tế đã xảy ra một số sự cố (do con người hoặc do thiên tai) đối với trung tâm dữ liệu quốc gia, dẫn đến thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội trong một thời điểm nhất định. Để bảo đảm chủ động cho hoạt động thường xuyên, liên tục của việc kết nối dữ liệu và giảm tối đa thiệt hại về kinh tế cho đất nước, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu quy định về trung tâm dự phòng dữ liệu quốc gia.