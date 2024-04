Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Sáng 18/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết, do vết thương quá nặng, vào lúc 11h55 ngày 15/4, Trung tá Quách Văn Trường - Phó đội trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Lào Cai) đã qua đời sau một thời gian dài chữa trị.

Trung tá Trường là cán bộ CSGT bị đối tượng Kiều Tiến Tâm (SN 1994) điều khiển xe máy đâm trọng thương trong lúc làm nhiệm vụ vào tối 6/2/2023.