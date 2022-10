Trung tá công an làm "bà đỡ" giúp sản phụ sinh con ngay bên đường

Thông tin từ Công an huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, vào khoảng 10h30 ngày 23/10, trên đường đi công tác từ xã Co Mạ về thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, Trung tá Lò Văn Ức - Trưởng Công an xã Co Mạ, phát hiện vợ anh Vừ A Sía (35 tuổi, ở xã Co Mạ, huyện Thuận Châu) lên cơn đau đẻ, nằm gục xuống lề đường.