Trung tá công an kể về vụ cứu nạn 'chưa có tiền lệ' dưới hang sâu 300m

Đó là chia sẻ của Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM tại buổi giao lưu, tuyên dương điển hình tiên tiến Công an nhân dân (CAND) làm theo lời Bác do Bộ Công an tổ chức tối 13/5.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an và ông Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao hoa, biểu trưng tuyên dương 75 gương điển hình tiên tiến CAND làm theo 6 điều Bác Hồ dạy (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TPHCM, nhiệm vụ của người lính PCCC&CNCH là nhiệm vụ đặc thù, phải chạy đua với thời gian, cứu cái còn trong cái mất. "Nơi nguy hiểm, người ta chạy ra thì mình chạy vào làm nhiệm vụ", Trung tá Thành chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Công an TPHCM chia sẻ tại chương trình (Ảnh: Hoàng Lam).

Your browser does not support the video tag. Chương trình nghệ thuật "Hoa tháng 5 dâng Người" (Video: Hoàng Lam).

Tại buổi giao lưu, Trung tá Thành chia sẻ kỷ niệm về một lần thực hiện nhiệm vụ "chưa có tiền lệ". Đó là vào năm 2019, anh được Bộ Công an điều động tham gia một vụ cứu nạn cứu hộ tại Hà Giang. Nạn nhân bị rơi xuống hang sâu trong một cánh rừng hẻo lánh, hiểm trở từ 10 ngày trước, đã tử vong, thi thể phân hủy nặng.