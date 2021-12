Trung Quốc viện trợ Việt Nam 500.000 liều vaccine Covid-19

Your browser does not support the audio element.

Thông tin trên được Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nêu ra tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 2/12.

Việt - Trung tăng cường hợp tác toàn diện

Cuộc hội đàm diễn ra tại TP Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, xây dựng, hai bên trao đổi ý kiến về các biện pháp thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc thời gian tới, đồng thời thảo luận về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.