Trung Quốc và nguy cơ phân cực vũ trụ ảo

Không bất ngờ khi ý tưởng vũ trụ ảo (metaverse) lại khiến cộng đồng công nghệ Trung Quốc hào hứng như vậy. Cứ vài năm, một chủ đề mới xuất hiện kéo theo cơ hội tập hợp nhân tài và nguồn vốn. Khả năng “cưỡi sóng” hay thậm chí là định hình, dẫn dắt chúng tương đương với sức mạnh nắm bắt vận may. Metaverse hứa hẹn cả một thế giới mới để khám phá, chinh phục ngoài smartphone, cơ hội để đi trước những “gã khổng lồ” công nghệ ngày nay hướng tới thống trị điện toán di động.

Theo tác giả cuốn sách “Influence Empire: Inside the Story of Tencent and China’s Tech Ambition” - LuLu Chen, trong giới công nghệ, các chủ đề đầu tư chỉ diễn ra trong vài năm, từ mạng xã hội trên máy tính, game di động, dịch vụ trực tuyến sang ngoại tuyến và nay là metaverse. Pony Ma Huateng, Chủ tịch kiêm nhà sáng lập tập đoàn Tencent, luôn đi trước một bước.

Với quy mô không thua kém Meta, Pony Ma thực chất đã vạch ra tầm nhìn về một thứ không khác vũ trụ ảo sớm hơn tuyên bố của Zuckerberg vài tháng. Ông gọi đó là “Quan Zhen”. Dù mới được định nghĩa một cách mơ hồ, Quan Zhen sử dụng web để kết hợp sản xuất và làm việc, lặp lại nhiều khía cạnh trong tầm nhìn của nhà sáng lập Facebook. Dù vậy, nó có thể được triển khai theo hướng khác biệt vì ra đời ngay dưới sự giám sát của Bắc Kinh.

Thuật ngữ metaverse xuất hiện lần đầu trong cuốn tiểu thuyết Snow Crash năm 1992 của Neal Stephenson. Stephenson mường tượng một thế giới dựa trên chủ nghĩa tư bản vô chính phủ. Tuy nhiên, metaverse ngoài đời lại có thể chia làm đôi: Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Tương tự như Internet, nền kinh tế lớn thứ hai hành tinh có xu hướng bảo vệ công dân với phần còn lại của metaverse toàn cầu.