Trung Quốc tuyên bố có kháng thể vô hiệu hóa tất cả biến thể Covid-19

Các tác giả tuyên bố rằng kháng thể đơn dòng 35B5 đã được thực hiện trong cả nghiên cứu in vitro (thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoặc ống nghiệm) và in vivo (thực hiện trên cơ thể sống) để vô hiệu hóa virus corona gốc (không có đột biến) cũng như các biến thể cần quan tâm (VÓC). Các thử nghiệm in vivo được thực hiện trên chuột nhân bản.