Trung Quốc thử 'sức mạnh mềm' của đồng Nhân dân tệ

Hãng tin Reuters cũng nhanh chóng đặt dấu hỏi về vấn đề an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu, dẫn lời một số nghị sỹ Mỹ cảnh báo chính quyền về việc đảm bảo an toàn và an ninh thông tin cho các vận động viên tham dự sự kiện thể thao quốc tế. Trong bối cảnh Mỹ tẩy chay Thế vận hội, các nhà lập pháp Mỹ thậm chí còn cảnh báo đồng NDT số là “mối đe dọa an ninh khủng khiếp đối với người dùng cá nhân”. Một số nước châu Âu như Anh cũng đặt ra câu hỏi tương tự về vấn đề an ninh.

e-CNY bắt đầu được người tiêu dùng Trung Quốc đón nhận.

Sự chuẩn bị dày công

Trước những hoài nghi không thể tránh khỏi, PBoC nhiều lần nhấn mạnh cơ quan này đặc biệt coi trọng việc đảm bảo thông tin cá nhân người dùng. Tháng 11-2021, Thống đốc PBoC Dịch Cương (Yi Gang) tuyên bố ngân hàng này chỉ thu thập thông tin trên cơ sở “tối thiểu và cần thiết” trong các ứng dụng NDT số, đồng thời có các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng.

Thực tế việc e-CNY “âm thầm” ra mắt, hòa cùng bối cảnh dư luận quốc tế dồn sự chú ý cho sự kiện thể thao quan trọng, và thực tế là truyền thông đưa tin không hề đậm nét về sự kiện này cũng như việc các vận động viên và những người tham gia có trải nghiệm gì, không đồng nghĩa với việc đây không phải là điều đáng chú ý. Giới chức phụ trách phát triển e-CNY tại PboC nhiều lần nói rằng đồng tiền này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa sẵn sàng để triển khai toàn bộ.

Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, việc phát triển e-CNY đã dần vượt qua một số rào cản lớn và PboC đã từng bước giải tỏa các hoài nghi quanh đồng tiền này. Do đó, có thể hiểu việc e-CNY ra mắt đúng vào Thế vận hội mùa Đông là một phần trong quá trình triển khai “chậm mà chắc” đồng tiền kỹ thuật số đầu tiên của một ngân hàng trung ương trên thế giới.

PBoC đã theo đuổi cách tiếp cận thận trọng suốt 2 năm qua, với đợt thử nghiệm ở một số thành phố lớn trong suốt năm 2021. Quá trình phát triển e-CNY có vẻ như đã được đẩy nhanh ngay từ đầu năm 2022 khi PBoC cung cấp ví tiền kỹ thuật trên các cửa hàng ứng dụng iOS và Android tại Trung Quốc.

Ước tính hiện có khoảng 470 triệu NDT (tương đương gần 74 triệu USD) hiện đang được giữ trong các ví điện tử. Tuy nhiên, đây chỉ là một tỷ lệ nhỏ trong tổng nguồn cung tiền tệ của Trung Quốc. Nói cách khác, quá trình mở rộng quy mô sử dụng e-CNY chỉ mới bắt đầu, và sẽ có thêm nhiều cuộc thử nghiệm mở rộng tại các không gian địa lý khác nhau trong năm 2022.