Trung Quốc ‘thanh lọc’ Internet trước Tết

Cơ quan An ninh mạng Trung Quốc thông báo chiến dịch “thanh lọc” Internet kéo dài 1 tháng nhằm mục đích tạo ra “một môi trường trực tuyến lành mạnh, hạnh phúc và hòa bình”. Đây là cơ quan được Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình lập ra năm 2014 để bảo vệ an ninh dữ liệu và Internet nước này.

Thời điểm của chiến dịch không chỉ trùng với dịp nghỉ Tết mà còn liên quan đến Thế vận hội mùa đông 2022 diễn ra vào tháng 2. Thế vận hội đánh dấu sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất mà Trung Quốc tổ chức từ khi ông Tập Cận Bình nắm quyền năm 2012. Chính phủ của ông xem đây là cơ hội để trình diễn một Trung Quốc mạnh mẽ và thống nhất.

Theo kế hoạch của cơ quan an ninh mạng, trang chủ của các trang web truyền thông then chốt, các danh sách tìm kiếm xu hướng hàng đầu, các cửa sổ pop-up, trang nội dung tin tức quan trọng phải được quản lý cẩn thận để chỉ hiển thị “thông tin tích cực”. Những thông tin bạo lực, máu me, khiêu dâm, thô tục, bất hợp pháp hoặc tiêu cực khác nên bị xóa bỏ để tạo “bầu không khí trực tuyến tích cực”.