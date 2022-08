Trung Quốc tạo mưa nhân tạo để cứu cây trồng khỏi hạn hán

Hôm 20/8, Cơ quan Thời tiết quốc gia Trung Quốc đã phải ban hành thêm cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng - cấp cảnh báo cao nhất trong hệ thống 3 cấp - cho khu vực phía nam. Đây là ngày thứ 9 liên tiếp có cảnh báo đỏ và là ngày thứ 31 liên tiếp cảnh báo nhiệt độ cao được đưa ra.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, trong tháng qua, một nửa diện tích nước này ghi nhận các mức nhiệt độ từ 35 độ C trở lên. Ngoài ra, hơn 200 trạm quan trắc quan sát được mức nhiệt cao kỷ lục, với nhiệt độ lên tới 45 độ C ở Bắc Đài, Trùng Khánh. Trung tâm dự báo cho biết, đợt nắng nóng này ít nhất sẽ kéo dài đến ngày 26/8.

Một báo cáo khoa học của Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng những đợt nắng nóng khắc nghiệt vốn xuất hiện theo chu kỳ 50 năm sẽ tấn công 5 năm một lần nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Ở mức tăng 4 độ C, điều này sẽ xảy ra gần như hàng năm.