Trung Quốc tăng cường nhập khẩu máy sản xuất chip của ASML

ASML gần như độc quyền thế giới về máy in thạch bản cao cấp, cần để sản xuất chip tiên tiến. Dưới áp lực của Mỹ, công ty phải ngừng xuất khẩu máy in thạch bản cực tím (EUV) cho Trung Quốc. Cho tới nay, hãng vẫn tiếp tục bán loại máy in thạch bản DUV kém hiện đại hơn nhưng rất có thể điều này sắp thay đổi.

Theo quy định mới của Hà Lan có hiệu lực từ ngày 1/9, ASML phải xin giấy phép để bán máy in thạch bản DUV tiên tiến nhất, đây là đòn giáng mạnh vào ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc. Hệ quả là các doanh nghiệp Trung Quốc chạy đua dự trữ máy móc để đáp ứng nhu cầu sản xuất lâu nhất có thể.